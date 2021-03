COVID. Finite le dosi per gli over 80 a CASERTA e provincia. Molti anziani fuori dalla lista: non potranno essere vaccinati

CASERTA – Ora siamo in attesa dell’ufficialità (o di una qualche sorta di smentita) nelle prossime ore. Nel caso fosse confermata l’indiscrezione che emerge dalle stanze della sanità casertana, sarebbero inevitabili le relative dimissioni di chi ha gestito il piano vaccini in provincia di Caserta. Una concatenazione di eventi che sarebbe essere inevitabile in luogo normale, ma sappiamo che Caserta un luogo normale non è.

In queste ore abbiamo potuto appurare che non sarebbero stati vaccinati tutti gli ultraottantenni che avevano diritto al l’inoculazione delle dosi Pfizer. E questa sarebbe già una notizia importante, in considerazione del fatto che nel frattempo è stato dato il via alla vaccinazione delle forze dell’ordine e del personale scolastico docente e non docente, ma la conseguenza peggiore è che gli altri over 80 in lista d’attesa non potranno ricevere neanche la prima dose. Infatti, in provincia di Caserta sarebbe possibile solo effettuare la seconda dose per chi ha già avuto la prima.

Con molta probabilità, sarebbe avvenuto un errore nel conteggio delle persone a cui inoculare il vaccino, numero inferiore rispetto alla reale platea di anziani in lista.

La notizia è seriamente attendibile e ci sentiamo di renderla nota. Ovviamente, come detto, attendiamo anche l’ufficialità o una sorta di smentita da parte dell’Asl Caserta.