Stamattina la notizia è diventata pressochè ufficiale

CASERTA – E’ risultato positivo anche il “simpatico” dipendente che la Ecocar utilizza a presidio dell’isola ecologica di via Cappuccini. Stamattina erano in tanti a parlarne tra i suoi colleghi, i quali attendevano un provvedimento da parte dell’azienda, per il controllo immediato di tutti i colleghi che con questo operatore sono entrati in contatto e che alle 9 del mattino non era ancora stato varato tra la preoccupazione generale.