CORONAVIRUS. 130 i nuovi contagi, ma i guariti sono più di 350 in 24 ore. I COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA PIU’ COLPITI E LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Scende il numero di persone attualmente positive al Covid nel Casertano.

Ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta del 27 marzo aggiornato alle ore 10, sono 7.127 le persone contagiate, 241 in meno rispetto a ieri e 359 guarigioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati 130 i nuovi contagi su 1.046 tamponi effettuati.

Continua a salire il conto delle vittime: 12 quelle registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 928 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020). Il numero è ovviamente preoccupante, dato che erano settimane che non veniva superata la doppia cifra nel dato giornalieri dei decessi, ma, come spiegato da tutti i virologi e gli epidemiologi, il calo dei decessi sarà l’ultimo dei fattori che vedremo succedere dopo aver raggiunto il picco dei contagi.

Il contagio ovviamente è ovunque e supera le tre cifre nei centri più popolosi, come Caserta (596 casi), Maddaloni (500), Marcianise (495), Aversa (314) e Santa Maria Capua Vetere (218).

Oltre ai big five della nostra provincia, anche altri comuni importanti hanno un significativo numero di positivi, come San Felice a Cancello (193 casi), Orta di Atella (249), Capodrise (101), Santa Maria a Vico (185), San Nicola la Strada (205), Capua (127), Castel Volturno (136), Gricignano D’Aversa (124), San Marcellino (181), Lusciano (157), Macerata Campania (158), Villa Literno (108), Casagiove (115), San Prisco (137), Sant’Arpino (115), Teverola (133), Trentola Ducenta (157) e Casal di Principe (138).

La percentuale di positività è al 12,4%.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA