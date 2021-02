CORONAVIRUS. L’ASL analizza pochissimi tamponi e schizza in alto la curva del contagio in 24 ore. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE 8 Febbraio 2021 - 15:54

La percentuale di positività è all’13,3%, un numero che non poteva che crescere, in considerazione dei test processati CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 8 febbraio, dati aggiornati alle 13, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia. Si registrano 102 nuovi contagi in Terra di Lavoro, con solo 765 tamponi analizzati e una percentuale di positività all’13,3%, un numero che cresce considerevolmente rispetto a ieri, ma che non può modificare l’andamento del contagio nella nostra provincia, in considerazione del calo dei test processati nelle ultime 24 ore rispetto al giorno precedente. Come ieri, si ferma la crescita del numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 701. I guariti in provincia di Caserta sono 37.022 (+139 guariti nelle ultime 24 ore), mentre la cifra riguardante le persone attualmente positive continua a scendere ed è pari a 3.126 (-37). Dall’inizio della pandemia sono stati 40.849 casi di contagio. CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA