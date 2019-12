CASERTA. Disagio giovanile e tossicodipendenza. Convegno al liceo Diaz

CASERTA – Nuovo appuntamento al Liceo Diaz per “la Rete della legalità” che vede la sinergia tra le scuole

secondarie di primo grado ‘Dante Alighieri’, ‘Giannone’, ‘Vanvitelli’, ‘Cavour di Marcianise’, ‘De Filippo di



San Nicola’ e le scuole secondarie di secondo grado Liceo scientifico ‘Cortese’ di Maddaloni, e l’Istitutotecnico ‘Buonarroti’ di Caserta.Il Preside Luigi Suppa ha aperto i lavori del seminario “Disagio giovanile e tossicodipendenza” durante ilquale si è discusso delle cause, della prevenzione e degli effetti sociali e individuali delle droghe con relatoriimpegnati nel campo della cura e della prevenzione. Sul ruolo dell’Ordine dei Medici per letossicodipendenze, la Presidente Erminia Bottiglieri ha illustrato agli studenti le unità mediche messe inessere nella provincia di Caserta. Il seminario si è ,poi, incentrato soprattutto sul focus della prevenzionenonché della cura farmacologica e psicoterapeutica e i medici dell”UOC, Sert di Caserta, il direttoreGiuseppina Marra e Vittorio Troisi, dirigente medico, hanno discusso della ricerca dei segnali e dellasuccessiva cura fino agli aspetti di tutela legale del tossicodipendente relativamente al lavoro. Dopo ildott.Marco Nersita, psicologo, ha esemplificato il concetto di abuso e dipendenza in età giovanile. Dulcis infundo la dott. Alessandra Sicignano, referente interno Commissione per la prevenzione e per la tutela delcittadino Ordine dei Medici di Caserta, ha presentato il tema sotto un altro aspetto partendo dai dati a dirpoco sconfortanti del 2017 e di come sia “democratica e trasversale” oggi la dipendenza. Un monito: ladipendenza non guarda in faccia a nessuno. Mai quindi pensare di poter approcciare la droga pensando dipoter dominarne gli effetti e le conseguenze.“Da quanto è emerso oggi – ha dichiarato il Preside Suppa – è sempre più necessaria la sinergia istituzionale el’informazione poiché le statistiche ci dicono che l’età in cui si si viene a contatto con le droghe si èabbassata ai 14 anni e anche ai 12 anni. La scuola-ha concluso il Preside- deve essere presente insieme allafamiglia nel percorso di formazione e porre in atto tutte le strategie utili alla prevenzione”Il seminario si è concluso dopo un dibattito coordinato dalla docente Tilde Pontillo, con interventi digenitori e studenti presenti.Parte del dibattito è disponibile sulla pagina FB del Liceo Scientifico Diaz con un video-diretta.