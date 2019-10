CASERTA. Disastro Ztl, Ciro Guerriero incontra l’assessore Casale. “Pronto a fare qualcosa di buono per la città”

CASERTA – Si è tenuto ieri, come in tanti hanno potuto seguire in una diretta Facebook, un incontro tra Ciro Guerriero, presidente dell’associazione Kest’è, nonché rappresentante dei commercianti del centro storico in lotta, ormai da anni, contro la Ztl che coinvolge diverse strade della città, ma soprattutto corso Trieste che, nel corso del tempo ha visto un vero e proprio depauperamento delle attività, e l’assessore allo sviluppo produttivo della città, Emiliano Casale.

L’assessore si è detto pronto e disponibile a “fare qualcosa di buono per la città”, al di là del ruolo che ricopre.

“E’ un tema sensibile – ha continuato l’assessore Casale -. Bisogna fare un’analisi a 360 gradi, non solo per ciò che riguarda il commercio, ma tutta una serie di fattori. Dobbiamo tenere conto delle proposte ed in maniera, seria ed oggettiva, trovare una soluzione che vada bene per tutti”.

Dal canto suo, Ciro Guerriero, delegato da più di 400 esercenti del centro storico, ha esposto le difficoltà affrontate ogni giorno dagli operatori del settore, costretti a subire una Ztl che, “da quando è stata istituita, non ha portato nessuna migliaria ma, anzi, piano piano da desertificato il centro storico, portando alla chiusura tante attività commerciali”.