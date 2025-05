CASERTA. DRAMMA AL GIANNONE. Ecco perché la 14enne si è lanciata dalla finestra: si parla di un compito copiato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Emergono nuovi dettagli sulla vicenda che ha scosso il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Caserta, dove stamattina (CLICCA E LEGGI LA NEWS) una studentessa di prima liceo è precipitata dal primo piano dell’edificio scolastico, riportando serie ferite ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Secondo quanto trapelato da fonti interne alla scuola, la ragazza sarebbe stata sorpresa a copiare durante un compito in classe, utilizzando un tablet per cercare informazioni sull’argomento. A scoprirla è stato un professore, che l’avrebbe redarguita sul momento. Un episodio che – sebbene frequente in molte classi – pare abbia avuto un impatto emotivo molto forte sulla 14enne, tanto da spingerla a chiedere il permesso di uscire per andare in bagno.

Quando i minuti passavano senza che la ragazza rientrasse in aula, è stato lo stesso docente, preoccupato dalla lunga assenza, ad andare a controllare. Una volta giunto nei pressi del bagno delle ragazze, ha notato la finestra aperta e, affacciandosi, ha visto la studentessa riversa a terra nel cortile interno.

L’allarme è scattato immediatamente: i sanitari del 118 l’hanno soccorsa e trasferita in ospedale, dove è tuttora ricoverata con diverse fratture e un trauma al collo. Le sue condizioni restano serie ma stabili.