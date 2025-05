ULTIM’ORA CASERTA. Studentessa si lancia da una finestra del Liceo Giannone

Questa mattina, alla prima ora

CASERTA – Attimi di forte paura questa mattina al Liceo Classico “Pietro Giannone” di Caserta, dove una studentessa è precipitata dal primo piano dell’istituto scolastico, riportando gravi ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si sarebbe allontanata dall”aula durante lo svolgimento di un compito in classe, chiedendo di andare in bagno. Dopo alcuni minuti, non vedendola rientrare, il docente ha incaricato una compagna di classe di andarla a cercare. Proprio in quel momento è avvenuta la tragica scoperta: la giovane era caduta dal primo piano, nei pressi del bagno delle ragazze.

L’impatto le ha causato fratture multiple agli arti inferiori e una lesione al collo. I soccorsi sono giunti rapidamente: il personale del 118 ha stabilizzato la ragazza e l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. L’istituto è comprensibilmente sotto shock, e l’intera comunità scolastica si è stretta intorno alla famiglia della giovane.