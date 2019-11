CASERTA. E’ una studentessa del quarto anno del Diaz la studentessa gravissima per l’incidente fuori dalla piscina provinciale

CASERTA – Emergono nuovi particolari sull’incidente avvenuto ieri lungo via Gallicola, a pochi passi sia dalla caserma dei carabinieri che di quella della polizia stradale, che ha coinvolto Federica M., 16 anni, studentessa della 4° A del liceo Diaz del capoluogo. La ragazza, come abbiamo scritto in un altro articolo, è stata sottoposta ad intervento chirurgico, ed ha riportato diverse fratture e pare anche una lesione alla milza.

Chiaramente lo sconcerto ha pervaso studenti e docenti della scuola di Federica. Si parla di una buca. Però, proprio perchè si tratta di un argomento ad altissima temperatura, vi diciamo subito che la versione non è confermata e necessita di ulteriori approfondimenti. Ci sarebbero due testimoni, a quanto pare pure loro studenti, uno maggiorenne, che avvalorerebbero la versione della buca.