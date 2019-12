Caserta Ecco l’open day del Giordani. Lanciati anche i corsi serali con lo slogan di una mitica trasmissione rai sull’istruzione

CASERTA(g.g) – Che facciamo, i preziosi anche stavolta? In realtà quando ci vuole, ci vuole, come si suol dire. E se una persona o un’azione meritano un complimento, non ci tiriamo indietro, perché l’onestà intellettuale è un’ espressione bella da dire, ancor più bella da praticare. Diciamo, dunque, che il dinamicissimo Istituto Tecnologico Industriale Statale Francesco Giordani di Caserta ci ha presi dal lato debole. Quando affiora, in un territorio che ne è fondamentalmente sprovvisto, un’idea brillante, per di più radicata in una vicenda appartenente alla migliore comunicazione culturale italiana, noi di Caserta C’è che ogni giorno scriviamo, denunciando che lo spaventoso deficit culturale rappresenta il motivo principale, fondamentale del degrado morale, economico e sociale della provincia di Caserta, rimaniamo felicemente sorpresi e ci sciogliamo. La locandina che utilizziamo come foto allegata a quest’articolo è aperta dalla frase “non è mai troppo tardi”. Si tratta dello slogan che lancia i corsi serali dell’Istituto Giordani che partiranno il prossimo anno. Non è mai troppo tardi è stato il titolo di una delle prime, mitiche trasmissioni della rai, che muoveva i suoi primi passi dalla metà in poi degli anni Cinquanta. Il professore Alberto Manzi che l’ha condotta è stato l’uomo a cui si deve l’alfabetizzazione di milioni d’italiani i quali seguendo la sua trasmissione hanno imparato a leggere e a scrivere, facendo avanzare un Paese, che usciva dalla guerra e si proiettava nel boom economico che sarebbe iniziato proprio negli ultimi due anni di quel decennio. Insomma, il Giordani ha trasferito quella che più di sessant’anni fa era una necessità che riguardava l’istruzione di base, elementare, in una dimensione temporale in cui un diploma di scuola media superiore in elettronica ed elettrotecnica in informatica e telecomunicazioni, in meccanica e meccatronica rappresenta, proprio perché attinente a materie fondamentali per il vivere moderno, un ‘esigenza assimilabile, paragonabile alla necessità di apprendere vocali e consonanti nell’epoca in cui in Italia gli analfabeti erano più del 50%. Il lancio dei corsi serali coincide con il primo Open Day del Giordani, fissato per domani, domenica 15 dicembre a partire dalle 9 fino alle 13. Una congiunzione felice, voluta dalla preside Antonella Serpico- “La nostra scuola, il Tecnico per eccellenza- spiega la dirigente– apre le porte alla città di Caserta e all’intera provincia. Il nostro Open Day scaturisce dal coordinamento della professoressa Maria Russo, responsabile dell’orientamento e della continuità. Nel corso dell’intera mattinata- informa la Preside Serpico – saranno attivi i laboratori, che, quotidianamente, sono frequentati dagli alunni . Si potranno ricevere tutte le informazioni, sia dalla responsabile del settore, la già citata professoressa Maria Russo, sia da altri docenti, impegnati nelle varie attività”.