CASERTA. Filomena Casella regina dei servizi sociali. Così Marino le consegna un lavoro tempo pieno

CASERTA – E’ stato messo in piedi nelle scorse giornate dal comune di Caserta il cosiddetto Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale C1, composto dai comuni di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove e Castelmorrone, che gestisce i servizi sociali e socio-sanitari. E se si parla di ambito sociale, se si parla del comune di Caserta, se si parla dell’amministrazione di Carlo Marino, non poteva mancare colei che in questi anni è diventata la pupilla degli occhi del candidato al ballottaggio del centro sinistra. Per chi si è perso le puntate precedenti, parliamo di Filomena Casella, nipote dell’ex consigliere comunale Peppe Casella e candidata nel 2016 in una lista collegata al sindaco Marino, nominata durante gli anni del regno Marino-Biondi (e Iovino) direttrice dell’asilo nido comunale prima, ancor precedentemente operatrice di supporto all’Ufficio di Piano dell’ambito C1 dei Servizi Sociali, poi a lavoro per il supporto amministrativo al Coordinatore pro-tempore dell’UdP Ambito C1 e infine, per chiudere la scalata finale verso l’oblio, rinnovo del contratto fino alla fine del 2021.

Una serie di incarichi diretti dell’amministrazione di Caserta alla nipote dell’importante ex consigliere remunerati lautamente dalle casse comunali, al quale va aggiunto quello di responsabile di progettazione dell’Ufficio di Piano. Guidato dal direttore Carmine De Blasio, assieme a Casella come responsabili sono stati scelti Filomena Anna Pagano e Gerardo Aliberti.

Voi direte, ma perché fate caciara per Casella e non per gli altri. Oltre che nessuno di questi ha ricevuto incarichi diretti dal comune di Caserta, alcuni pesantemente finiti sotto inchiesta, nessuno di loro pare (e potremo sbagliarci) sia legato ad un un processo di lottizzazione politica degli incarichi pubblici, rispetto a tutti i compagni di viaggio, il monte orario, condizione che si lega al pagamento per il lavoro svolto, di Filomena Casella sarà il triplo. Come potrete leggere dal documento in calce all’articolo, infatti, saranno tutti a lavoro per 12 ore settimanali, mentre la nipote di Peppe Casella 36 ore. Un vero lavoro a tempo pieno.