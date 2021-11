CASERTA. Fissato l’interrogatorio di garanzia per Giovanni e Raffaele Capone

CASERTA – É stato fissato l’interrogatorio di garanzia per Giovanni e Raffaele Capone, arrestati per il tentato omicidio del 41enne G.R. raggiunto da diverse coltellate al termine di una lite davanti ad un supermercato di via Ruggiero la notte del 22 settembre scorso.

L’accusa è di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito i fratelli G.R., di 41 anni, e G.R., di 38, quella sera si recarono sotto casa di Giovanni Capone, ritenuto il referente del gruppo Belforte sul Capoluogo, per vendicare un affronto fatto dal figlio, Raffaele, al padre dei G.R. Dopo una prima lite al parco Santa Rosalia, Giovanni e Raffaele Capone riuscirono a mettere in fuga i due per poi inseguirli ed aggredirli in via Ruggiero dove uno dei due fratelli venne attinto da diverse coltellate. Solo grazie all’intervento dei medici del Sant’Anna e San Sebastiano si sono potute evitare conseguenze peggiori.