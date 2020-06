CASERTA. Furia cieca in via Michelangelo: “Ritorno con piacere in carcere, ma prima vi ammazzo tutti”. Manda in ospedale il vicino e 2 carabinieri

L’uomo è stato arrestato

CASERTA – Quando all’1,30 della notte passata i militari dell’Arma sono arrivati in un condominio a Caserta per sedare una lite tra vicini, mai avrebbero pensato di finire in ospedale. E’ quello che è accaduto in viale Michelangelo, dove un 45enne, R.B., del posto è stato arrestato con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo nel giro di mezza giornata aveva reso impossibile la vita ad un condomino, minacciando, prendendo a calci le porte della case e l’auto nel cortile. Quando i carabinieri sono andati per identificarlo, si è scagliato contro i militari minacciandoli: “Mi sono fatto 10 anni di carcere e ci rivado con piacere, ma prima vi ammazzo tutti”. Due carabinieri hanno riportato alcune ferite guaribili in 3/4 giorni. Il 45enne è finito in carcere.