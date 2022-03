CASERTA Giornalisti censurati in consiglio comunale dal presidente Lorenzo Gentile

Ha prima invitato alcuni a non fare filmati e poi fatto allontanare un professionista che si era avvicinato ai banchi della giunta per scattare qualche foto. Unico ad intervenire a difesa della categoria, Gianpiero Zinzi

CASERTA Tra interrogazioni varie e prima di passare all’approvazione dei tanti punti all’ordine del giorno, il presidente del consiglio comunale di Caserta, Lorenzo Gentile, ha prima redarguito dei giornalisti che in quel momento stavano filmando i lavori e, evidentemente non pago, ha poi invitato un altro collega, giornalista professionista che lo stesso Gentile ha negato di conoscere ma che da anni si occupa di amministrazione cittadina, ad allontanarsi dai banchi della giunta, dove lo stesso si era avvicinato per scattare qualche foto. Gentile otteneva poi il sostegno del consigliere comunale Gianluca Iannucci e di Giovanni Comunale.

Chi, invece, ha interrotto i lavori per criticare l’atteggiamento del presidente dell’Assise è stato Gianpiero Zinzi, unico tra i consiglieri comunali a sottolineare lo strano atteggiamento di Gentile che impediva, in tal modo, ai giornalisti di svolgere liberamente il loro lavoro.

Probabilmente Gentile ce l’aveva con qualche giornalista in particolare ma ha preferito prendersela un po’ con tutti. In ogni caso se esiste un regolamento consiliare lo applicassero, così che chi deve svolgere il proprio lavoro saprà cosa si può e cosa non si può fare.