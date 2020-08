CASERTA. I vapori della sanificazione invadono il supermercato. Chiude al pubblico Natura sì e arrivano i vigili del fuoco

CASERTA – E’ di questi minuti la notizia dell’improvvisa sospensione della vendita nel supermercato di prodotti biologici Natura sì di via G.M.Bosco.

All’interno dell’attività nel pomeriggio, sono risaliti, dai locali sottostanti, dove trova sede un noto locale per feste ed eventi organizzati, i vapori della sanificazione obbligatoria per il Covid.

A quel punto, non sapendo se l’emanazioni fossero compatibili con la presenza umana, gli addetti hanno fatto uscire tutti i clienti e chiamato i vigili del fuoco che in poco tempo si sono portati sul posto per verificare un eventuale livello di tossicità.