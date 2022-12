CASERTA. Il 18 dicembre il secondo open day dell’ITI-LS Giordani

In calce al comunicato la sintesi per immagini degli indirizzi di studio

L’ITI-LS “F.GIORDANI” di Caserta, nella nuova veste di Giordani Academy, riapre le sue porte il 18 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 12:30 in occasione del secondo openday, dei 5 previsti. La Dirigente dell’istituto, dott.ssa Antonella Serpico, propone a tutti coloro che visiteranno l’istituto, molteplici attività: le esperienze organizzate nei 38 laboratori che vanta il Giordani, ad un magnifico viaggio alla scoperta della realtà virtuale e aumentata. Inoltre, una grande novità viene proposta ai nuovi iscritti. Difatti oltre alle 6 specializzazioni del tecnico del Giordani: Trasporti e Logistica, Elettronica e elettrotecnica, Chimica dei materiali e biotecnologie, Informatica e telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica, Sistema Moda; Il Liceo scientifico opzioni scienze applicate del Giordani, già noto per essere sempre all’avanguardia anche in virtù di una didattica innovativa adottata dalla scuola, potenzia la conoscenza dell’informatica introducendo la curvatura: “Scienza dei Dati e Intelligenza artificiale”. L’intelligenza artificiale è infatti un tema cardine del dibattito scientifico attuale, destinato ad acquisire sempre maggior rilevanza e centralità nella nostra società, tanto da essere considerato chiave per il rilancio dell’economia e la trasformazione digitale nel Piano della rispesa dell’Europa. Con la curvatura “Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale”, il Liceo del Giordani si propone di offrire agli studenti una preparazione in linea con le nuove offerte del mondo Accademico. L’obiettivo è di costruire competenze negli ambiti dell’analisi dei dati, della pianificazione, del ragionamento ed apprendimento automatico, dell’etica dell’intelligenza artificiale, dell’interazione uomo-macchina e della robotica. Saranno infatti potenziate le competenze informatiche consolidando il pensiero logico e le capacità di analisi e astrazione, utili anche per le altre discipline scientifiche, attraverso la gestione di diverse tipologie di dati e l’applicazione di modelli di Machine Learning e Deep Learning, i due rami dell’Intelligenza Artificiale che creano sistemi in grado di apprendere per poi simulare l’intelligenza umana in contesti specifici. Ogni ulteriore informazione è disponibile all’indirizzo: www.orientamentogiordanice.it. Non resta quindi che esplorare l’universo del Giordani Academy nelle date previste per gli openday:

18 dicembre• 14 gennaio• 15 gennaio• 29 gennaio