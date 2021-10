CASERTA. Il comune ha appena comprato migliaia di mascherine, sapone e guanti anticovid da una ditta che produce coppe e targhe ricordo

Si tratta della Master Service di Pierluigi Sagnella, imprenditore la cui società è stata impressa spesso e volentieri nell’albo pretorio dell’amministrazione cittadina. L’ultimo affidamento trovato prima di questo riguarda gadget pubblicitari, proprio il settore che da sempre è il core business dell’impresa con sede in via Labriola

CASERTA (l.v.r.) – Di solito quando vi raccontiamo di ciò che succede al comune di Caserta le cifre variano. Si passa milioni di euro, come quelli relativi ai lavori sul sistema fognario, a numeri che girano sempre intorno ai 40 mila euro, di solito poco meno, visto che questa somma è il limite massimo per gli affidamenti diretti.

Questa volta, invece, parliamo di una cifra che impallidisce rispetto ai nostri soliti articoli. 1.320 euro, iva compresa.

Ma qui non si tratta della spesa finale, quello che non riusciamo a capire è per quale motivo per la fornitura di guanti, mascherine chirurgiche, mascherine ffp2 e sapone sia stata chiamata un’azienda che con questo settore, quello della sanità c’entra, provando a lanciarci in una metafora culinaria, come il formaggio grattugiato sulle vongole. Infatti, la determina firmata dal dirigente Giovanni Natale relativa all’affidamento per la consegna di questo materiale, ovviamente legato al contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, è stato consegnato alla Master Service di Pierluigi Sagnella.

E Master Service la conoscono più o meno tutti a Caserta, visto che in tanti sono andati a comprare presso la sede di via Labriola coppe, trofei e gadget per premi. Per fare degli esempi, i pannelli segnaletici nei viali esterni dell’ospedale di Caserta sono made in Sagnella, così come la stampa e la distribuzione del materiale pubblicitario di settembre al borgo di qualche anno fa. Tra l’altro, proprio lo scorso settembre la Master Service di Pierluigi Sagnella si era vista affidare al costo di 57 mila euro il servizio di produzione di gadget, brochure e materiale pubblicitario per quanto riguarda l’enorme spesa relativa alla propaganda del programma di intervento della riqualificazione urbana, oltre 500 mila euro che il sindaco neoeletto Carlo Marino ha gestito in maniera personalistica (IL MOTIVO DI QUESTA AFFERMAZIONE VE LO SPIEGHIAMO QUI).

Quindi, neanche si trattasse di un’azienda che mai è stata designata dall’amministrazione pubblica, in difficoltà grave tale da ricevere un piccolo, minimo supporto. Non sappiamo se Sagnella si è lanciato nello (sfortunatamente) ancora florido mercato dei dispositivi di protezione individuali, visto che sia la pagina Facebook della Master Service, sia il sito web ad essa collegato non riportano neanche una sola mascherina in vendita.

Davvero in tutta la città di Caserta, in tutta la provincia, diciamo di più, in tutta la regione non c’era nessun’altra azienda che potesse fornire guanti, sapone e mascherine rispetto alla società di Pier Luigi Sagnella, che non di rado e per tutto un altro ambito troviamo sull’albo pretorio del comune di Caserta? Evidentemente, no.

