CASERTA. Il comune usa i soldi del PNRR per 14 CONCORSI. Ecco quali sono le figure ricercate e le regole per partecipare

CASERTA – I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza verranno utilizzati dal comune di Caserta per assumere nuove figure professionali. Si tratta di contratti a tempo determinato, 36 mesi, 3 anni in cui i vincitori della procedura opereranno nel municipio capoluogo.

Le posizioni ricercate sono quattordici e cioè: architetto, ingegnere, ingegnere chimico, geologo, archeologo, agronomo, esperto in maniera in tematiche ambientali ed energetiche, esperto digitali, esperto giuridico, esperto amministrativo, esperto specialista contabile, tutti categoria D; geometra, perito informatico e ragioniere, come categoria C. Il trattamento economico relativo al personale inquadrato nella categoria “D” è quello previsto per la posizione economica di primo accesso “D1”, corrispondente ad € 22.135,44 lordo annuo, mentre per la “C” il compenso lordo annuo è pari a 20.344,07 euro.

Come per la Provincia, anche a Caserta sarà interessante vedere come verrà gestita la procedura, che seguiremo con la massima attenzione, avendo dimostrato l’amministrazione del duo Carlo Marino-Franco Biondi una certa opacità nella celta dei nomi relativi ad incarichi e affidamenti.

Nel link in basso, troverete tutte le informazioni relative a questi 14 concorsi. Torneremo ad approfondire l’argomento nei prossimi giorni.