CASERTA. Il solito bilancio-truffa: multe che non saranno mai incassate ecc. Ecco perché Carlo Marino non vuol bene alla città

CASERTA – Ancora una volta, ieri pomeriggio, questa città dava il peggio di sé in una delle sue tante esibizioni kafkiane. Un assessore attempato e sempre più stralunato, che risponde al nome di Federico Pica, e ci dicono sia stato un professore universitario, annunciava, con la soddisfazione di uno che la sa lunga e che grazie alle alchimie messe in pratica, di aver salvato l’economia della città capoluogo, manco fosse stato Quintino Sella, e che il Ministero degli Interni aveva dato il via libera al bilancio stabilmente riequilibrato.

In effetti il Viminale, che a memoria d’uomo non ha mai determinato ex lege lo scioglimento di un comune che per tre volte si vede respinta la proposta di risanamento finalizzata ad uscire dallo stato di dissesto, si è limitato a non prendersi questa responsabilità. D’altronde non è che ci volesse il mitico dirigente Verde, o anche un ‘masterizzato’ della Luiss, della Bocconi o di una qualsiasi altra università, per capire quale porcheria era stata spedita da Caserta e che dopo più di cento giorni, durante i quali il Ministero non sapeva realmente che pesci prendere, è stata adottata una soluzione provvisoria, i cui contenuti verificheremo meglio quando riusciremo ad entrare in possesso delle motivazioni espresse dal Viminale.



