CASERTA In città la “strada maestra” di Carlo Marino conduce solo… in una buca

Via San Nicola, per mesi chiusa al traffico, già ridotta come una strada bombardata. Per non parlare poi di via Feudo San Martino dove si rischia l’osso del collo.

CASERTA Dove conduce la strada maestra? Sicuramente in una buca. A pochi mesi dall’apertura di via San Nicola, chiusa per svariati mesi, praticamente per tutta l’estate, la strada appena rifatta già si presenta con buche e avvallamenti. Sono bastati un paio di acquazzoni e la strada “nuova” ha già ceduto. Così come crolla a pezzi via Feudo San Martino, strada, anch’essa da poco rifatta e qualcuno, realmente, può restarci secco. Tra l’altro non hanno nemmeno chiuso i due ingressi della strada e le auto la percorrono facendo la gimcana. Questo, ovviamente, solo per citare un paio di strade del capoluogo perché, e tutti i casertani lo sanno, tutte le vie, piccole o grandi della città, sono piene di buche e voragini.

Forse il sindaco Carlo Marino dovrebbe puntare sulla consulenza di qualche architetto romano, visto che le antiche viae hanno resistito nei secoli. Nell’attesa che riesca a riesumarne qualcuno non ci resta che armarci di pazienza e tenere gli occhi aperti.