CASERTA. In giro in centro senza assicurazione: SEQUESTRATA ALFA ROMEO

Il verbale è stato redatto dagli agenti della Polizia Municipale

CASERTA – È stata trasferita presso il deposito Marino Rent di Casaluce l’Alfa Romeo 156 sequestrata dalla polizia municipale poiché carente della copertura assicurativa.

Sono stati i caschi bianchi a scovare la vettura in transito su via Ceccano e successivamente a far scattare il verbale di sequestro.

Il proprietario della vettura ha cinque giorni di tempo per prendere in custodia la vettura, provvedendo alla liquidazione delle spese per il deposito.