CASERTA – Salvatore Vinciguerra, 65 anni, detto “bottone”, l’uomo deceduto ieri sera in un incidente avvenuto mentre si trovava in bicicletta (LEGGI QUI), era molto conosciuto nel capoluogo. Possedeva, infatti, una bottega in via San Carlo dove si occupava della lavorazione del marmo. Era padre di Antonio Vinciguerra, ex cestista della Juvecaserta. Il 65enne, ex dipendente comunale, abitava al Parco degli Aranci.