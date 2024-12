CASERTA. Iniziata in città l’installazione delle paline digitali delle linee urbane dei bus di Air Campania

Caserta – Annunciate con la conferenza stampa che a dicembre dell’anno scorso presentava in nuovo piano di mobilità di Caserta, è iniziata da parte delle squadre tecniche l’installazione delle paline digitali. Previste in numero di 220 alla fine dei lavori e collocate alle varie fermate dei diversi itinerari urbani, consentiranno, grazie a display luminosi, di conoscere in tempo reale la posizione del mezzo pubblico, il previsto tempo di arrivo, gli eventuali ritardi legati al traffico ed ogni altra informazione sulla circolazione cittadina.

Sarà un bel progresso, una volta a regime, considerato che le attuali paline grafiche e con codice barre di fatto inservibile si sono rivelate di nessuna utilità pratica per gli utenti.