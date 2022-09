CASERTA La presidente della Croce rossa diffamata, archiviato il procedimento contro Ciro Guerriero

In calce all’articolo l’ordinanza di archiviazione del Gip Pasquale D’Angelo. Nell’articolo “incriminato” l’ex candidato sindaco evidenziava un’anomala attività della Croce rossa, svolta in periodo elettorale e con tanto di foto con l’allora candidato Pasquale Antonucci.

CASERTA Teresa Natale, presidente della Croce rossa di Caserta, non è stata diffamata da Ciro Guerriero. Il Giudice per le indagini preliminari Pasquale D’Angelo ha, infatti, disposto l’archiviazione del procedimento ”non essendo emerse espressioni diffamatorie tali da ledere la reputazione” della signora Natale.

Si è, dunque, concluso in tal modo il procedimento avviato nel 2021: la Natale sporse la denuncia-querela per diffamazione per via di un articolo nel quale ravvisava offese nei suoi confronti. Ma, a distanza di poco più di un anno, ha avuto torto, per ben 2 volte, visto che già lo stesso pm aveva richiesto l’archiviazione, contro la quale Teresa Natale aveva presentato opposizione. Nell’articolo “incriminato” l’ex candidato sindaco Ciro Guerriero evidenziava l’anomalia di un’attività della Croce rossa, svolta in periodo elettorale e con tanto di foto con l’allora candidato Pasquale Antonucci. In basso l’ordinanza di archiviazione del gip Pasquale D’Angelo.