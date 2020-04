CASERTA. La tragica morte del piccolo Mario. I genitori vogliono portare la salma nella loro terra

Il dramma si è consumato sabato sera

CASERTA – I genitori del piccolo Mario, il bimbo di 3 anni e mezzo, morto dopo essere caduto dal balcone dell’abitazione dove viveva, in via Roma a Caserta, vorrebbero portare la salma in Romania, nella loro terra natia. Non è però così semplice data l’adozione delle misure per il contenimento del coronavirus.

Intanto a Caserta non si è spenta ancora l’eco per questa tragedia. Sui social in tanti hanno voluto ricordare il picolo, dedicandogli una preghiera, un pensiero, un messaggio.