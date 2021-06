CASERTA. L’Amica Geniale 3: si gira nel cuore della città. Ecco le modifiche alla viabilità

Le riprese dall’8 al 19 luglio

CASERTA – Le riprese della terza stagione de “L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta“, continuano a ritmo serrato. I prossimi ciack girati nel centro storico di Caserta, città che ha già ospitato in passato l’intero set delle prime due stagioni, ovvero del rione in cui sono cresciute le due protagoniste: Lila e Lenuccia.

Per questo motivo rese necessarie alcune modifiche alla viabilità: previsto un divieto di sosta permanente dall’8 al 19 luglio su via Daniele, tra i civici 6 e 26. Inoltre nei giorni 9-10 e 16-17 luglio sarà anche impossibile sostare sugli stalli a pagamento tra i civici 338 e 342 dalle 6 alle 20 sempre lungo via Daniele.

Le riprese iniziate intorno al mese di Febbraio di quest’anno, sono state girate tra Napoli e Firenze. La troupe si trasferirà di nuovo nel capoluogo campano a fine settembre per concludere gli ultimi ciack. Dunque la serie tv de L’Amica Geniale dovrebbe andare in onda nell’autunno 2021. La produzione informa che saranno 8 episodi divisi in 4 serate. Ci sarà anche un cambio di regia non più affidata a Saverio Costanzo, ma nelle mani di Daniele Lucchetti.