CASERTA. Lascia la macchina parcheggiata e la trova distrutta

CASERTA – Lascia l’auto parcheggiata sotto casa e la mattina dopo la trova distrutta. É quanto accaduto ad un giovane commerciante di Caserta che sabato sera ha lasciato la sua auto parcheggiata in via San Gennaro, dove abita, per trovarla semi distrutta la mattina dopo. A schiantarsi contro la vettura, sembrerebbe essere stato un furgoncino bianco guidato da un giovane, proveniente da Via Laviano probabilmente a velocità sostenuta. Immediatamente dopo il suo racconto affidato ai social è partito un tam tam mediatico per cercare di risalire alla targa del furgoncino.