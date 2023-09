CASERTA. L’inversione della volante per fermare una rapina e l’impatto violentissimo: la morte sulla Variante di Marco

Impegnato nel giornalismo locale, ha seguito le vicende della Casertana. Ma anche in politica ha provato a dare un contributo, candidandosi due anni fa in una lista a supporto di Pio Del Gaudio

CASERTA – Ci sono ancora molte versioni che si inseguono, ma quella che stamattina pare essere più solida racconta di uno scontro terribile e fatale tra la moto guidata da Marco Dongu, 26 anni, e una volante della polizia, mentre l’auto stava facendo inversione lungo la Variante Anas, in quanto chiamata a intervenire immediatamente sul luogo di una rapina compiuta da dei malviventi in via Tescione.

Intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio alla famiglia della vittima. Uno dei più significativi è quello di Maria Rosaria Madonna, comproprietaria e coinquilina della famiglia Dongu in un palazzo di Parco Mirabella, a Caserta.

“Loro abitano al pian terreno e io al secondo. So bene – aggiunge Madonna – che in casi simili si dice sempre così, ma Marco era davvero un ragazzo d’oro, di una bontà e di un’educazione rare. Non c’è stata una volta in cui mi ha visto con una busta in mano e non è corso ad aiutarmi. Che tristezza, adorato Marco. Penso ai suoi poveri genitori. Al papà Salvatore, vigile del fuoco, alla mamma, Maria Grazia, che gestisce Life, casa di riposo per anziani.“

Per quanto riguarda Marco, il 26enne non era fuori dai contesti sociali della città. Un ragazzo che voleva impegnarsi e infatti alle ultime elezioni comunali si era candidato in una lista in appoggio a Pio Del Gaudio. Aveva svolto il ruolo di collaboratore di Goldweb TV, occupandosi della Casertana e delle vicende dei falchetti.