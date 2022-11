LE FOTO. CASERTA. Ma che bravo! Il consigliere comunale Donato Tenga parcheggia nel posto riservato ai disabili

L’auto dell’esponente della maggioranza di Carlo Marino nello stallo destinato ai diversamente abili, mentre lui, insieme al vicesindaco Casale, è nella chiesa di S. Vincenzo Martire a Briano. Non ci risulta che abbia un permesso. Ma, anche se lo avesse, per sostare nell’area riservata, dovrebbe trasportare il titolare del permesso stesso.

CASERTA Vittorio Brumotti ci avrebbe messo su una bella cacca. Noi non arriviamo a tanto, ma segnaliamo che ieri pomeriggio l’automobile del consigliere comunale di maggioranza, Donato Tenga, sostava nello spazio riservato agli invalidi o diversamente abili, in quel di Briano di Caserta, nello spiazzale antistante la chiesa di San Vincenzo Martire. Tenga era lì, ospite del parroco don Stefano Sgueglia per partecipare, insieme all’assessore alle Attivitià produttive, nonché vicesindaco Emiliano Casale, all’incontro programmato per esporre alla comunità di Briano le iniziative che si terranno nel borgo durante le prossime festività natalizie. Iniziativa, quet’ultima, certamente lodevole. Ma l’auto parcheggiata nel posto riservato ai diversamenti abili, permetteteci, non lo è affatto. Non ci risulta, infatti, che il consigliere sia munito di un permesso per invalidi e, anche se lo fosse, bisognerebbe trasportare in auto la persona a cui tale permesso è intestato per poter usufruire del posto auto riservato.

scivolone per Tenga che, tra l’altro, abita poco distante dalla chiesa di san Vincenzo Martire ed a quella riunione avrebbe benissimo potuto recarsi a piedi, senza abusare del suo “potere” di consigliere e delegato di zona, alla faccia di altri incivili che, se dovessero parccheggiare nell’area disabili, verrebbero multati. Ma, soprattutto, alla faccia di coloro che essendo davvero invalidi o diversamente abili, si vedono “usurpare il posto” da una persona che, buon per lui, non ne ha affatto bisogno.