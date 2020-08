CASERTA. TUTTI I NOMI. Manca un mese all’apertura delle scuole e i “fantastici…2” stanno ancora ad elargire incarichi. C’è ne uno anche per Roberto Rossano, fedelissimo di Antonello Velardi

CASERTA – Ma voi pensate che Carlo Marino e Franco Biondi abbiano quale loro priorità quella di realizzare tutti i lavori a regola d’arte negli edifici che ospitano le scuole primarie della città, utilizzando con serietà, morigeratezza e con il senso del buon padre di famiglia, i 400 mila euro spediti dal governo per compiere i lavori di adattamento alle prescrizioni anti covid in previsione dell’apertura dell’anno scolastico, fissata per il 14 settembre? Seh seh. Si farà la solita cosa raffazzonata, perché alla fine bisognerà comunque far partire un comunicato stampa per dire che il comune di Caserta è stato attento a tutte le necessità. Ma l’unica necessità dell’amministrazione comunale di Marino e Biondi in particolare è quella di attribuire gli incarichi. E benedetto sia il covid che ha consentito di gestire altri quattrini per beneficiare l’amico, l’amico dell’amico. Soldi che cascano, come si suol dire, in vista delle elezioni regionali del 20 settembre ma soprattutto in vista delle prossime Comunali, fissate per la primavera 2021. Oggi è il 12 agosto e negli edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie della città capoluogo non è stato tolto nemmeno un granello di polvere. Una cosa, invece, è stata fatta. E meno male che per una volta c’è stato qualcuno che ha sentito la necessità di rappresentare il ruolo di opposizione democratica. Qualche giorno fa, il responsabile casertano dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Claudio Ursomando, è intervenuto con un comunicato stampa (LEGGI QUI) in cui, denunciando questo ritardo, questa inerzia, ha messo anche a disposizione della stampa 7 determine dirigenziali contenenti altrettanti incarichi attribuiti dal signor Biondi in maniera totalmente discrezionale. Insomma, alla Biondi e Marino: lavora e guadagna chi poi sta dalla nostra parte e non solo nell’urna elettorale. Per la cronaca, a ricevere l’onere di eseguire questi controlli sono stati gli architetti Claudio Mattei, Roberto Rossano, Basile Francesco, Vozza Vito Mario Benito, Francesco D’Andria, il geometra Varone Marzio e l’ingegnere Giovanni Ciavattone. Per la pecunia, invece, ci sarà da aspettare perché il corrispettivo della prestazione sarà quantificato successivamente. Ovviamente non pubblichiamo tutte e 7 le determine perché sarebbe un peso inutile, ma chiunque volesse chiedercene copia, in modo da farci svolgere una funzione di trasparenza e pubblicazione degli atti, che il comune non svolge, può rivolgersi a noi attraverso i nostri canali e la mail.