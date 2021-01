Da CASERTA fino a Matera per rubare 12 quintali di rame: ARRESTATI IN 4

CASERTA – Nella scorsa notte quattro rumeni, residenti in provincia di Caserta e specializzati nei furti di rame, sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Matera, in località Montagnola di Salandra, dopo aver fatto razzia di cavi elettrici presso un impianto fotovoltaico. La banda è arrivata a bordo di tre auto, poi fermate ad un posto di blocco predisposto dalla compagnia di Tricarico in prossimità della strada statale 407 Basentana con i carabinieri delle stazioni di Salandra, San Mauro Forte, Accettura e Calciano. Il servizio di controllo è stato organizzato dopo diversi furti di rame avvenuti nei giorni scorsi. I militari sono riusciti a bloccare il primo veicolo mentre i conducenti degli altri due sono fuggiti a piedi, abbandonando i mezzi, e dileguandosi nelle campagne. A bordo delle tre auto sono stati recuperati 12 quintali di rame, sezionati in barre da circa un metro, e attrezzatura varia tra cui cesoie e diversi taglierini. La refurtiva e i veicoli sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono ora nelle carceri di Materae Potenza.