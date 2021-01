CASERTA. Medico di base in pensione a 87 anni torna “in trincea” e cura i malati di COVID

CASERTA – Pietro Casella, medico di base 87enne, cura pazienti contagiati dal coronavirus. “Il dottor Casella alla sua età, invece di godersi la pensione come potrebbe fare da una ventina d’anni, continua a curare i suoi pazienti. E, da quando è scoppiata la pandemia, ha curato decine di malati di Covid-19 senza paura, fino ad arrivare ad ammalarsi ed a contagiare la moglie. Per fortuna ora è guarito, così come la sua consorte. E adesso è anche tornato nel suo ambulatorio”. Lo ha detto Carlo Marino, sindaco di Caserta, ringraziandolo a nome della città.