CASERTA. “Minacce e aggressioni ai dipendenti dell’ufficio Anagrafe”. Attivato servizio di vigilanza

CASERTA – Troppi gli episodi di violenza nei confronti dei dipendenti avvenuti durante il lavoro dell’ufficio Anagrafe, che opera nella zona di Falciano, in via San Gennaro Villa non distante dal passaggio a livello.

Per questo motivo, viste le offese e minacce verbali che si sono aggiunti agli episodi di aggressività da parte di cittadini nei confronti di dipendenti comunali, così scrivono da Palazzo Castropignano, il comune di Caserta ha deciso di affidare il controllo della sicurezza una ditta specializzata, con un costo di 7.442 euro.

I vigiliantes hanno iniziato a prestare servizio ieri, lunedì 17, con fine prevista per il 13 novembre di quest’anno. Ad aggiudicarsi questo bando di servizio vigilanza non armata e la NewSea Security di Melito.