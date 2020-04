CASERTA. Morta da più di 24 ore. I vigili irrompono in casa e la trovano riversa sul letto

La 40enne non dava sue notizie ai parenti da diverse ore

CASERTA – Erano poco prima delle 14 di oggi quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Galatina a San Clemente, frazione di Caserta avvertiti dai familiari di una donna che non dava sue notizie da diverse ore.

I caschi rossi sono entrati nel suo appartamento ritrovando la donna L.O., 40enne, riversa sul letto esanime.

Il decesso risalirebbe a più di 24 ore fa. Ai piedi del letto della donna, sola in casa, sono state trovate diverse bottiglie vuote. Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo.