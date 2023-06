CASERTA. Morto il titolare del negozio di abbigliamento “Blu Art”. ADDIO SALVATORE

CASERTA – “Jenseria Pizzeria”, “Fantastico”, “Blu Art“. Tanti nomi, un solo uomo dietro a queste insegne: Salvatore Colella. E la notizia della sua scomparsa rattrista l’intera comunità casertana.

È deceduto in queste ore a causa di una terribile malattia lo storico commerciante del centro storico, un’istituzione con il suo negozio all’angolo tra via San Carlo e via Crispi.

Tifosissimo del calcio Napoli, Colella viene ricordato anche per essere stato uno dei primi a portare nei negozi casertani i jeans Levi’s, un capo che ancora oggi è una vera icona dello stile casual.