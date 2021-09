CASERTA. Non si vaccinano. L’Asl sospende 3 medici

CASERTA – Sono tre finora i medici sospesi perchè non vaccinati nel casertano. La conferma arriva dall’ordine dei medici. Così la presidente Maria Erminia Bottiglieri: “Dopo aver preso atto dell’accertamento effettuato dall’Asl, in applicazione del decreto legge 44/2021, il consiglio direttivo ha sospeso tre medici. Dalla fine di agosto l’ordine ha iniziato ad applicare la sospensione. Qualunque siano le motivazioni, hanno sbagliato lavoro, perché nella nostra quotidianità siamo esposti a rischi, lavoriamo ed affrontiamo con forza e coraggio mille difficoltà e non ci possiamo assolutamente permettere di avere paura.”