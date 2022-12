CASERTA. Marino si innervosisce: “Non sono il duce o un esponente di Fratelli d’Italia”. Scintille con Santonastaso sul voto segreto della maggioranza e Giovine fatto a un metro dal sindaco: “È illegittimo”

Il comunicato del consigliere comunale di opposizione per Fratelli d’Italia, l’avvocato Paolo Santonastaso, che racconta la vicenda e la reazione rabbiosa del sindaco Carlo Marino

CASERTA – Oggi (martedì 6 dicembre) in Consiglio Comunale si votava il Presidente del Collegio dei Revisori, ma nonostante la modalità di voto prevista fosse segreta, quasi tutti i Consiglieri di maggioranza e, per la minoranza, il solo Consigliere Giovine hanno espresso la propria preferenza scrivendo sull’apposita scheda dinanzi alla postazione in cui sedeva il Sindaco, nonostante l’ampiezza dell’aula e la facoltà di spostarsi nell’anticamera consentissero di manifestare la propria scelta rispettando a pieno i crismi della segretezza.

Considerando

tale gesto

Altrettanto gravi ritengo siano state le parole del Sindaco Marino, che a microfono acceso, non condividendo naturalmente il mio pensiero, ha dichiarato ai presenti testualmente: “Non sono mica il Duce, né sono di Fratelli d’Italia”.

Fermo restando che appartenere a Fratelli d’Italia costituisce per me un onore, il senso dispregiativo che il Sindaco ha voluto attribuire all’anzidetta espressione si commenta da solo ed è molto grave che provenga da chi ricopra il ruolo di primo cittadino nella mia amata città oltre a essere Presidente dell’Anci Campania.