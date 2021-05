CASERTA. Un altro pezzo della città diventa ZTL. Chiuso alle auto un tratto di via San Carlo

La giunta comunale stamattina, giovedì, ha approvato la delibera con cui viene ampliato il blocco alle auto in questo tratto di strada del centro storico

CASERTA – Siamo certi che tra i residenti e i commercianti c’è chi storcerà il naso e le polemiche non mancheranno dopo la scelta dell’amministrazione comunale di Caserta guidata dal sindaco Carlo Marino di istituire una nuova zona a traffico limitato. Il tratto che vedrà il divieto del passaggio delle auto è quello su via San Carlo, tra via Colombo e via Galilei. In pratica, quindi, un altro pezzo del centro di Caserta sarà bloccato al traffico. Attualmente, la preoccupazione maggiore riguarda il fatto che una città già congestionata com’è quella di Caserta vedrà un ennesimo tratto di strada chiuso, quindi meno possibilità di scorciatoie e scappatoie per evitare un traffico che nel capoluogo sta diventando sempre più insopportabile.

Secondo viene scritto nella proposta di delibera di giunta firmata dal comandante dei vigili urbani Luigi De Simone, l’assessore Emiliano Casale e il dirigente Franco Biondi, l’istituzione di questa nuova ZTL è legata all’obiettivo di “migliorare la qualità del centro storico”. Un accrescimento della qualità di vita dei casertani che, secondo quanto scrivono a palazzo Castropignano, si raggiungerebbe anche limitando l’afflusso di veicoli su via San Carlo. Il varco ZTL sarà installato quindi su via Colombo, con la segnaletica di preavviso già in piazza Andolfato e via Ferrara.

La giunta comunale ha approvato questa mattina, giovedì, la proposta arrivata su carta intestata della polizia municipale. Ora siamo in attesa di capire, però, quando la ZTL potrà partire anche in questo tratto di via San Carlo. Ci sono le tutte le buone intenzioni possibili, almeno sulla carta, relativamente alla possibilità di limitare il passaggio di veicoli in una zona importante del centro storico. Chissà, invece, se ad aver avuto un peso sia stata anche la necessità impellente in comune a rischio dissesto finanziario di guadagnare qualcosa dalle possibili multe provocate dal mancato rispetto di questa nuova ZTL.