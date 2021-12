CASERTA Partito democratico. Feste, birre e schiamazzi fino a tarda notte nella sede di AreaDem in via Patturelli, in rivolta i condomini del civico 40

Nella sede dell’area politico-culturale del Pd di Caserta si fanno le ore piccole: giovani scalmanati disturbano il sonno degli abitanti dello stabile. Ma chi sono questi ragazzi che hanno le chiavi dell’appartamento? Il segretario del Partito democratico, Enrico Tresca, sa per caso chi siano?

CASERTA Fino a qualche mese fa un tranquillo condominio in cui proprietari ed affittuari vivevano serenamente, al riparto da rumori molesti. Oggi la pace sembra, invece, essere terminata al civico 40 di via Patturelli e non perché ad abitarvi sia arrivata una famiglia con sei figli scalmanati, ma perché uno degli appartamenti dell’edificio, per la precisione l’abitazione al secondo piano, ospita dalla scorsa estate la sede di AreaDem.

“AreaDem è l’area politico-culturale del Partito democratico nata dall’esperienza delle primarie del 2009. AD – riportiamo fedelmente cosa è scritto nel sito internet dell’organizzazione – è essenzialmente un luogo di incontro, di discussione e di formulazione di proposte per il partito e per il Paese, attraverso cui ampliare il coinvolgimento e la partecipazione all’elaborazione politica a tutti coloro che si rispecchiano nelle idee fondative del Partito Democratico”.

Bene, quindi un luogo di incontro, di discussione e di formulazione di proposte, non certo un circolo ricreativo o una casa di appuntamenti in cui poter ballare, giocare, cantare, bere, urlare, ecc. Eppure i condomini del civico 40 sostengono proprio che in quell’appartamento accada ciò. In più occasioni, soprattutto negli ultimi due mesi, le nottate dei tranquilli condomini sono state insonni per gli schiamazzi provenienti dall’appartamento sede di AreaDem. Qualcuno di loro sostiene anche che in quell’abitazione ci sia un bigliardino, che giovani e giovanissimi vadano in quell’appartamento a divertirsi ma non lo fanno certo in modo pacato.

I condomini raccontano che questo gruppo di giovani giunge presso la sede di AreaDem verso sera, per andare poi via a notte fonda “squietando” le famiglie che abitano in quello stabile con un baccano infernale. Insomma la loro vita e le loro nottate, soprattutto, non sono più le stesse.

Noi, invece, ci chiediamo chi siano questi ragazzi, come sia possibile che abbiano le chiavi della sede di Ad. Sono iscritti al Partito democratico? Sono giovani tesserati del Pd? Il segretario cittadino del partito, Enrico Tresca, sa chi siano questi giovanotti maleducati? E poi, ancora, la sede di un’organizzazione politica può diventare un ritrovo notturno per chi, probabilmente, a casa propria non può folleggiare e darsi alla pazza gioia così come, invece, accade lontano dagli occhi di mamma e papà?