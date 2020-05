CASERTA – Solo un grande spavento e per fortuna nulla di grave per l’automobilista la cui auto, stamattina in via Ferrarecce a Caserta, è andata in fiamme. L’incendio è partito dal cofano della vettura e le fiamme si sono poi estese. Grazie al pronto intervento di qualche passante si è potuto impedire che le fiamme avvolgessero completamente l’auto.