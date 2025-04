CASERTA piange Mimmo Marzaioli, ex assessore al Bilancio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Caserta saluta uno dei suoi protagonisti della vita politica e civile: Mimmo Marzaioli ci ha lasciati all’età di 80 anni, compiuti appena un mese fa. Storico attivista, si definiva con orgoglio “partigiano della Costituzione” e militante delle Agende Rosse, movimento impegnato nella ricerca di verità sulla strage di via D’Amelio.

Marzaioli ha lasciato un segno profondo nella politica locale. Iniziò il suo percorso nel Partito Comunista, passando poi per Città Nuova e Alleanza per Caserta Nuova. Tra il 1995 e il 1998, durante l’amministrazione Bulzoni, ricoprì il ruolo di assessore con deleghe al Bilancio, alle attività produttive e al turismo. In anni più recenti, aveva aderito al progetto civico Speranza per Caserta.

Caserta perde una voce appassionata. Un uomo che non ha mai smesso di credere nell’impegno civile come motore di cambiamento.