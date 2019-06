CASERTA. Prende una buca e fa un incidente in Via Ponte di Sala: a distanza di 10 anni fa causa al Comune

CASERTA – Ciò che accade a Caserta, più particolarmente nelle stanze di Palazzo Castropignano, non ha mai del banale. Anzi, non ha mai del normale. Il Comune di Caserta infatti è stato citato dinanzi al Giudice di Pace per rispondere di un incidente in cui una cittadina, Carmela Zibella, ha chiamato in causa l’amministrazione per un incidente da lei subito a causa di una delle tante buche che da decenni rendono Via Ponte di Sala un percorso ad ostacoli più che una normale strada.

Sin qui nulla di strano, anche perché alle strade dissestate ci siamo oramai abituati. Ciò che invece appare quantomeno singolare è che da quando il sinistro si è verificato, il 26/04/2019, a quando il Comune è stato citato, il 30/04/2019, sono passati ben 10 anni e 4 giorni. Un’immensità. Una stortura, stavolta del Paese tutto.