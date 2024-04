CASERTA. Prova il controsenso in centro città e si trova la polizia di faccia

CASERTA – Visto che non ci sono state conseguenze gravi o pericolose, possiamo anche trattare il caso con maggiore leggerezza e scrivere che l’uomo alla guida della Fiat Punto beccata in controsenso questa mattina in via Don Bosco, a Caserta, non è certo la persona più fortunata del mondo.

A chiunque, immaginiamo, sia successo qualche volta di imboccare una strada in senso vietato, ma non sempre capita di trovarsi una volante della polizia di fronte.

Chiaramente non giustifichiamo, anzi condanniamo aspramente questo comportamento e, soprattutto, il tentativo di fuga, stoppato immediatamente dagli agenti.