CASERTA Pulizia dei marciapiedi nel rione Vanvitelli, la consigliera Dello Buono fa suo l’appello dei residenti

Accolte le richieste dell’esponente del gruppo ‘Moderati-Insieme per Caserta’, in prima linea per il quartiere popolare del capoluogo

CASERTA Interventi di diserbamento dei marciapiedi che circondano il Rione Vanvitelli: è quanto richiesto ed ottenuto dalla consigliera comunale del gruppo ‘Moderati-Insieme per Caserta’ Daniela Dello Buono, da sempre in prima linea per il quartiere popolare del capoluogo. Nei giorni scorsi, infatti, la ditta del Comune è intervenuta in via Marcello Fonton per ripulire i marciapiedi invasi dalle erbacce.

“I piccoli cespugli lungo i marciapiedi – spiega la consigliera Dello Buono, che fin da subito ha raccolto l’appello dei residenti – erano diventati ricettacolo di rifiuti e ingombravano il passaggio dei pedoni. Finalmente le mie insistenti richieste sono state accolte e abbiamo restituito, così, un po’ di dignità alle tante famiglie che popolano il quartiere”. Ma l’impegno per il Rione Vanvitelli non finisce qui. “Insieme con l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo raccoglierò sempre più le istanze dei residenti del quartiere con il chiaro intento di fornire loro una pronta risposta”, conclude la consigliera comunale Dello Buono.