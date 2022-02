CASERTA – Attimi di tensione si sono vissuti questa mattina in via Unità a Caserta nei pressi la sede della sede dellAsl. I carabinieri, allertati dai passanti, sono dovuti intervenire per riportare la calma in un’animata discussione tra, almeno, 4 uomini. Spintoni, insulti, parole grosse non lasciavano presagire nulla di buono ma fortunatamente l’intervento dei militari è riuscito a placare gli animi dei litiganti.