CASERTA. Question time in consiglio comunale: sul banco fogne, asfalto, aree verdi e degrado urbano

Domani pomeriggio in aula le interrogazioni presentate dagli esponenti dell’opposizione Del Gaudio, Napoletano, Santonastaso, Aspromonte e Dello Stritto.

CASERTA E’ convocata per domani, presso la sala delle adunanze consiliari del Comune di Caserta, la seduta di consiglio comunale, per la trattazione di interrogazioni a risposta immediata (question time).

Le due prime interrogazioni saranno rivolte dal consigliere d’opposizione Pio Del Gaudio all’assessore Emiliano Casale e riguarderanno la questione mobilità ed il mercato di via Ruta. Si passerà poi alle tre interrogazioni di Pasquale Napoletano (Fdi). A Massimiliano Marzo chiederà spiegazioni sul crollo dell’asfalto in piazza della Seta a San Leucio e sul collettore fognario di Tuoro. Al vicesindaco Casale, invece, notizie in merito ai dehors ed all’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Santonastaso, interrogherà l’assessore Marzo in merito alla sospensione dei lavori di riqualificazione dell’area verde di San Clemente, notizie sull’assunzione di personale per le elezioni politiche all’assessore Annamaria Sadutto, mentre alla Credentino chiederà il perché non siano ancora stati nominati i componenti della Commissione pari opportunità.

Donato Aspromonte presenterà, poi, la sua interrogazione sul degrado urbano in località Vaccheria.