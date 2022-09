CASERTA Raccolta fondi per il canile municipale, è tutta una truffa

Un uomo in bicicletta sta distibuendo salvadanai negli esercizi commerciali del capoluogo. L’associazione Nati Liberi svela il raggiro: “Non versate nulla, è solo un inganno”

CASERTA Una truffa ben orchestrata che fa leva sull’amore che tanti provano nei confronti degli animali domestici. E’ l’associazione Nati Liberi a segnalarla: “Siamo stati avvisati da un esercizio commerciale del fatto che un tizio in bicicletta sta girando in zona rione Acquaviva con una busta piena di salvadanai ((quello che vedete in foto)! Il tizio sostiene che sta facendo una raccolta per le spese veterinarie per gli animali del Canile di Caserta, il tizio dice che il canile è sotto sequestro e che gli animali vengono portati presso il Centro Veterinario Casertano. NULLA DI TUTTO QUESTO E’ VERO!! IL CANILE DI CASERTA NON E’ SOTTO SEQUESTRO, IL CANILE DISPONE DI UN DIRETTORE SANITARIO PAGATO DAL COMUNE, NESSUNO E’ AUTORIZZATO A DISTRIBUIRE QUESTI SALVADANAI! Vi chiediamo di fare molta attenzione e di non dare credito a questo tizio!”.