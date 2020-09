CASERTA (red.cro.) – Con il nuovo anno scolastico, torna in vigore la Zona a Traffico Limitato nel cuore del comune di Caserta. Infatti, dal 24 settembre ci sarà la la riattivazione completa in tutto il territorio comunale. Inoltre, per quanto riguarda la ZTL di C.so Trieste, fino ad espressa revoca sarà in funzione ogni venerdì, sabato e domenica, oltre ad ogni giorno prefestivo e festivo infrasettimanale e dal lunedì al giovedì, nella fascia oraria 10:00 / 13:00.