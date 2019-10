CASERTA. Rissa e feriti, il bar Pieretti: “Non è vero”. CasertaCe: “Invece è vero. Vi abbiamo citati solo come riferimento topografico”

LA REPLICA DI CASERTACE – (Gianluigi Guarino) Gentile signora Pieretti, intanto ci complimentiamo per la qualità eccellente del suo locale, che molto spesso frequentiamo, raggiungendolo appositamente proprio per la cifra della sua offerta, sia di quella del bar caffetteria che di quella della pasticceria. Detto questo, stare in un posto nei cui pressi si consuma una rissa selvaggia, con feriti anche gravi, non può riguardare certo la responsabilità del locale in questione.

Non è che se due litigano davanti o nelle immediate vicinanze del Quirinale o degli accorsati bar romani che si trovano attorno al Parlamento, uno può limitarsi a citare solo la strada. Il riferimento al bar, al ristorante o all’albergo famosi diventa utile come elemento di localizzazione topografica. Ma nessuno è tanto stupido da ritenere che il bar possa essere, solo in base alla citazione del riferimento territoriale, collegato, direttamente o indirettamente, ai fatti successi.

Dunque, noi ieri sera, abbiamo scritto che la rissa si è sviluppata “davanti al bar Pieretti“. Per la sua tranquillità, signora, stabiliremo anche il centimetro quadrato e ne daremo notizia a lei e ai nostri lettori. Ma giusto per un atto di disponibilità nei confronti suoi e del lavoro che quotidianamente mettete a disposizione della vostra soddisfazione, ma anche della gratificazione dei sensi olfattivo e del gusto di tutti gli avventori che, con piena ragione, vi scelgono ogni giorno.

Guardi, questa rissa che poi, diciamo così, casualmente, ha consumato il proprio epilogo violento a pochi metri dal suo bar, ha avuto una gestazione lunga: il gruppetto, infatti, aveva già alzato la tensione e il tono della voce, nella giornata di sabato, in un circolo privato di Puccianiello, cioè nella stessa zona dove è avvenuto poi, ieri sera, il regolamento di conti.

Potremo facilmente declinare, nelle prossime ore, i dettagli di questa vicenda. Quando la volante della polizia è arrivata, tutto era già terminato. Un’ambulanza del 118 e, con ogni probabilità, anche delle auto private, avevano, in effetti, già provveduto a trasportare i feriti al pronto soccorso del vicinissimo ospedale civile. Questo è successo. Nessuno si è sognato mai di scrivere che esista una connessione, se non di tipo esclusivamente topografico, tra il pregiatissimo bar Pieretti e la rissa fulminea e violenta consumatasi, ieri sera, a pochi metri di distanza da esso. Per il resto, fate il caffè troppo buono e dunque lei signora merita un immediato indulto da parte nostra, su quella frase sfuggitale in maniera improvvida sul fatto che il nostro articolo sarebbe stato lesivo della vostra reputazione.