CASERTA. Rissa nella notte su via Acquaviva, due noti pizzaioli restano feriti

CASERTA – È la zona di confine tra il comune capoluogo, Caserta, e San Nicola La Strada. Ieri sera, in tarda notte, si sono sentite urla e schiamazzi provenire dai dintorni di una nota pizzeria della strada. Questo perché in quei minuti è scoppiata una rissa. A restare feriti due fratelli, entrambi pizzaioli e il più grande addirittura è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico. Non è ancora chiaro il motivo di tale violenza improvvisa, sarà compito degli inquirenti adesso accertare le cause.